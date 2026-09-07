Novena del Milagro 2026: horarios de misas y celebraciones en la Catedral

La Catedral Basílica de Salta continúa este lunes 7 de septiembre con la Novena en honor al Señor y la Virgen del Milagro, que comenzó el domingo.

Durante la jornada habrá momentos específicos de oración a las 6:30 y 15:30, mientras que las misas con Novena están previstas para las 11, 17, 20:30 y 22 horas.

También se celebrarán misas sin Novena a las 7, 8, 9, 10, 12:30 y 19, por lo que la actividad religiosa se mantendrá durante prácticamente todo el día en la Catedral.

El lema elegido para el Milagro 2026 es: “Señor del Milagro, Tú eres nuestra paz. Oramos para recibirla y servimos para darla”.

La Novena continuará hasta el sábado 12 de septiembre. El domingo 13 comenzará el Triduo, el lunes 14 se celebrará la Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz y el martes 15 tendrá lugar la solemnidad del Señor del Milagro y la tradicional procesión.