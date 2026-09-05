Villa Floresta: vecinos denunciaron cobros no autorizados y reforzaron los patrullajes

El operativo se concentró en inmediaciones de Gambolini y Mariano Saravia. La Policía entrevistó a vecinos y reforzó la presencia preventiva.
 
Policiales05/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La Policía reforzó este sábado los patrullajes en Villa Floresta después de que vecinos advirtieran sobre personas que estarían realizando cobros indebidos y no autorizados en la vía pública.

El operativo se desplegó en inmediaciones de Gambolini y Mariano Saravia, donde efectivos de la Comisaría 4 de Villa Mitre realizaron entrevistas vecinales y aumentaron la presencia preventiva.

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Según informó el Ministerio de Seguridad, las tareas buscan desalentar posibles delitos y relevar las situaciones denunciadas por los residentes de la zona.

Desde el organismo recordaron que quienes atraviesen episodios similares pueden realizar la denuncia en dependencias policiales o mediante el sistema de Denuncia Web, para que los hechos queden formalmente registrados.

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