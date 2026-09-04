Rescataron 24 aves silvestres tras una denuncia surgida en redes sociales

En un operativo conjunto entre la Dirección General de Ciberseguridad y el Departamento Rural y Ambiental, se realizó una intervención en un inmueble de la localidad de San Agustín, luego de tomar conocimiento, a través de un video publicado en redes sociales, de la presunta caza de aves silvestres.

En ese contexto, y tras las tareas investigativas realizadas por las áreas intervinientes llevaron adelante la medida judicial en un inmueble ubicado en calle Miguel Ángel Saravia Martínez. Durante el procedimiento, se secuestraron 24 ejemplares silvestres enjaulados, pertenecientes a diferentes especies.

Los mismos fueron trasladados a la Estación de Fauna Autóctona, donde serán examinados por un veterinario y evaluados para determinar su posible liberación en su hábitat natural o, de corresponder, su permanencia en cuarentena.

El propietario de la vivienda, un hombre mayor de edad, fue infraccionado en el marco de los artículos 91 y 93 de la Ley 7914/15.

Intervinieron la Unidad Fiscal Contravencional y la Oficina de Gestión Judicial.