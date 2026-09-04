Detuvieron a una mujer que intentaba ingresar cocaína a la Unidad Carcelaria de Orán

La mujer llevaba la sustancia en uno de sus bolsillos, lo que fue detectado durante una requisa. La cantidad se traduce en aproximadamente en 400 microdosis. 
Policiales04/09/2026

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La fiscal penal María Sofía Fuentes, interina en la Fiscalía Penal 2 de Orán, imputó de forma provisional a una mujer de 31 años como autora del delito de tentativa de suministro de estupefacientes a título gratuito agravado por ser cometido en un centro de detención.

Sucedió este jueves por la tarde en la Unidad Carcelaria 3 de Orán, cuando la mujer se presentó para visitar a su hermano y durante la requisa se encontró en un bolsillo del pantalón, un envoltorio de polietilieno que contenía una sustancia granulada de color amarillento y que según la prueba realizada por personal de la División Drogas Peligrosas, arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.

La mujer fue demorada y se produjo el secuestro de la sustancia que intentaba ingresar al lugar de detención, que se estima que equivale aproximadamente a 400 microdosis.

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