Detuvieron a una mujer que intentaba ingresar cocaína a la Unidad Carcelaria de Orán

La fiscal penal María Sofía Fuentes, interina en la Fiscalía Penal 2 de Orán, imputó de forma provisional a una mujer de 31 años como autora del delito de tentativa de suministro de estupefacientes a título gratuito agravado por ser cometido en un centro de detención.

Sucedió este jueves por la tarde en la Unidad Carcelaria 3 de Orán, cuando la mujer se presentó para visitar a su hermano y durante la requisa se encontró en un bolsillo del pantalón, un envoltorio de polietilieno que contenía una sustancia granulada de color amarillento y que según la prueba realizada por personal de la División Drogas Peligrosas, arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados.

La mujer fue demorada y se produjo el secuestro de la sustancia que intentaba ingresar al lugar de detención, que se estima que equivale aproximadamente a 400 microdosis.