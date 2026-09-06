Barro, neblina y animales: cómo están las rutas de Salta este domingo

Caminos vecinales del departamento Rivadavia permanecen interrumpidos temporalmente por presencia de barro y agua, según el último relevamiento de Defensa Civil sobre el estado de las rutas provinciales de Salta.

En esa zona, la RP156 presenta agua sobre la calzada, mientras que la RP13 registra animales sueltos. La RP7 permanece transitable con precaución.

También hay complicaciones en San Martín, donde la RP53 presenta barro y agua y se solicita circular lentamente. En la RP157 también hay agua y lodo, mientras que sobre la RP54 se detectaron animales y maleza en la calzada.

En Orán y Anta, varios tramos requieren precaución por animales sobre la ruta. También se reportan pozos en la RP20 de Anta y pedregullo en la RP18 de Orán.

Las condiciones meteorológicas suman dificultades en otros sectores. Cafayate y Chicoana presentan neblina, mientras que en Los Andes se pide extrema precaución sobre la RP133 por viento y temperaturas de hasta -2 °C.

En cuanto a las rutas nacionales, todas se encuentran habilitadas, aunque Defensa Civil recomienda precaución por vientos en Los Andes y Cafayate y por visibilidad reducida en Metán y Anta.