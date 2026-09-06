Incendios forestales: riesgo “muy alto” este domingo en Capital, Orán y Tartagal

Autoridades advirtieron por vegetación muy seca y baja humedad. Piden no realizar quemas, evitar actividades que generen chispas y denunciar cualquier foco.
Salta06/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Salta Capital, San Ramón de la Nueva Orán y Tartagal permanecen este domingo con un nivel “muy alto” de peligro de incendios forestales, según el último informe difundido por Defensa Civil.

El organismo advirtió que en esas zonas hay vegetación muy seca y materiales finos propensos a la ignición, además de temperaturas elevadas y baja humedad. Bajo esas condiciones, cualquier foco puede propagarse de manera rápida y agresiva.

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Defensa Civil pidió no realizar quemas ni fogatas, no arrojar colillas, fósforos o vidrios en sectores con vegetación y evitar tareas que produzcan chispas o calor en áreas rurales.

También recomendó mantener despejado de pastizales y ramas secas el perímetro de las viviendas y comunicarse inmediatamente al 103 o al 911 ante la presencia de humo o fuego.

El parte aclara además que, aunque no haya viento sostenido, pueden registrarse ráfagas repentinas, lo que incrementa el riesgo de propagación.

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