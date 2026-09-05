Boca visita a Gimnasia de Mendoza por el Clausura: hora, TV y cómo llegan

Boca visitará este sábado a Gimnasia y Esgrima de Mendoza por la octava fecha del Torneo Clausura 2026. El partido se disputará desde las 16:30 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie y podrá verse por ESPN Premium.

Según informó ESPN, el equipo de Rodolfo Arruabarrena llega con un invicto de seis partidos en el campeonato, producto de dos victorias y cuatro empates, además de haber avanzado por penales ante Vélez en la Copa Argentina.

Gimnasia de Mendoza atraviesa un muy buen momento: acumula tres triunfos consecutivos y cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, tras golear 3-0 a Independiente como visitante.

El último antecedente entre ambos fue el 28 de febrero, cuando empataron 1-1 en La Bombonera con goles de Miguel Merentiel para Boca y Luciano Paredes para el conjunto mendocino.