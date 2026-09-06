Sico reabrió este domingo y vuelve a estar habilitado el cruce vehicular hacia Chile

El Paso de Sico volvió a habilitarse este domingo 6 de septiembre para el tránsito vehicular hacia Chile, después de haber permanecido cerrado en la jornada anterior. El cruce funcionará entre las 9 y las 19.

Según el parte de Defensa Civil, en la zona se esperan temperaturas de entre -3 °C y 7 °C, con viento de 13 km/h. En cambio, Socompa continúa habilitado únicamente para tránsito ferroviario y no admite vehículos particulares.

También se encuentra operativo el Paso de Jama, en Jujuy, entre las 9 y las 19:15. Allí se advierten ráfagas de hasta 99 km/h, por lo que se recomienda extrema precaución.

Hacia Bolivia, el cruce en chalanas de Aguas Blancas funciona de 7 a 19, mientras que el Puente Internacional, Salvador Mazza y Los Toldos permanecen habilitados las 24 horas.

En tanto, el paso Misión La Paz hacia Paraguay está operativo de 7 a 20, aunque se informa tránsito lento por controles migratorios y aduaneros.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes opera con normalidad, con arribos y partidas según cronograma y sin restricciones en pistas ni servicios.