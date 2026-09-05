Rusia y Ucrania suspenden ataques sobre Moscú y Kiev durante la visita de enviados de EE.UU.

Rusia y Ucrania acordaron suspender temporalmente los ataques sobre Moscú y Kiev durante la visita de los enviados de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, en una señal de distensión vinculada a las negociaciones impulsadas por Estados Unidos.

De acuerdo con EFE, Volodímir Zelenski anunció que Ucrania se abstendrá de atacar Moscú durante el fin de semana y hasta el lunes, mientras que Vladímir Putin ordenó frenar durante tres días los bombardeos contra Kiev.

La medida busca garantizar la seguridad de los emisarios estadounidenses, que primero se reunieron con autoridades rusas y luego viajarán a la capital ucraniana. Zelenski aseguró que está dispuesto a mantener una “conversación sustancial” y pidió reciprocidad a Moscú.

El acuerdo temporal llega después de una nueva escalada de ataques entre ambos países y con las negociaciones de paz estancadas. Washington volvió a involucrarse directamente con una propuesta para intentar destrabar el conflicto, aunque el Kremlin pidió no anticipar resultados.