Refuerzan fondos para jubilaciones, asignaciones, PAMI y medicamentos

El Gobierno nacional reforzó partidas para ANSES, PAMI, vacunas, medicamentos, hospitales y distintas prestaciones sociales, según la Decisión Administrativa 26/2026 publicada este viernes.

La medida incorpora recursos para cubrir el impacto de la movilidad sobre las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares, además de reforzar fondos destinados a la prestación por desempleo.

También suma presupuesto para el Plan 1000 Días, transferencias de ANSES al PAMI, pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios para sus beneficiarios.

En Salud, el Gobierno dispuso mayores recursos para comprar vacunas y medicamentos, cubrir logística y equipamiento y sostener el funcionamiento de distintos hospitales nacionales, entre ellos el Garrahan.