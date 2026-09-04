Refuerzan fondos para jubilaciones, asignaciones, PAMI y medicamentos

La modificación presupuestaria también alcanza asignaciones familiares, desempleo, hospitales, pensiones y el Plan 1000 Días.
Argentina04/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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El Gobierno nacional reforzó partidas para ANSES, PAMI, vacunas, medicamentos, hospitales y distintas prestaciones sociales, según la Decisión Administrativa 26/2026 publicada este viernes.

La medida incorpora recursos para cubrir el impacto de la movilidad sobre las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares, además de reforzar fondos destinados a la prestación por desempleo.

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También suma presupuesto para el Plan 1000 Días, transferencias de ANSES al PAMI, pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios para sus beneficiarios.

En Salud, el Gobierno dispuso mayores recursos para comprar vacunas y medicamentos, cubrir logística y equipamiento y sostener el funcionamiento de distintos hospitales nacionales, entre ellos el Garrahan.

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