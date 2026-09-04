Refuerzan fondos para jubilaciones, asignaciones, PAMI y medicamentos
El Gobierno nacional reforzó partidas para ANSES, PAMI, vacunas, medicamentos, hospitales y distintas prestaciones sociales, según la Decisión Administrativa 26/2026 publicada este viernes.
La medida incorpora recursos para cubrir el impacto de la movilidad sobre las prestaciones previsionales y las asignaciones familiares, además de reforzar fondos destinados a la prestación por desempleo.
También suma presupuesto para el Plan 1000 Días, transferencias de ANSES al PAMI, pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios para sus beneficiarios.
En Salud, el Gobierno dispuso mayores recursos para comprar vacunas y medicamentos, cubrir logística y equipamiento y sostener el funcionamiento de distintos hospitales nacionales, entre ellos el Garrahan.