Alerta en las rutas: barro, agua y animales complican la circulación en distintos puntos de Salta

Defensa Civil informó que un sector de la ruta provincial 53, en el departamento San Martín, está intransitable a la altura del kilómetro 22 por presencia de barro y agua. Es el punto más complicado del relevamiento de rutas difundido este sábado 5 de septiembre.

En Rivadavia, los caminos vecinales vinculados a la RP15 presentan barro y agua acumulada, con tránsito dificultoso. Además, sobre la RP156, en Los Blancos, hay agua sobre la calzada y la recomendación oficial es no intentar cruzar.

También se registran complicaciones en Orán, donde hay animales sueltos sobre la RP13 y material sobre la calzada y desbordes en el sector de Isla de Cañas, sobre las rutas provinciales 18 y 19. En San Martín también se advierte por animales y maleza sobre la RP54 y barro y agua en la RP157 Bis.

En cuanto a las rutas nacionales, permanecen transitables, aunque se solicita circular con precaución por obras activas en las RN34, RN51 y RN68. En Los Andes se recomienda además llevar cadenas por las bajas temperaturas y el viento, que alcanza los 34 kilómetros por hora.

Defensa Civil pidió evitar circular durante la noche y ante crecidas de ríos o arroyos, reducir la velocidad en sectores con animales, barro o maleza y respetar la señalización vial.