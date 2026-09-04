Confirmaron la decisión de apartar a las querellas en la causa $LIBRA

La Cámara Federal porteña confirmó este viernes el apartamiento de las querellas en la investigación por el fallido lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, promocionado con un posteo en X por el presidente Javier Milei en febrero de 2025 y advirtió que quienes la compraron asumieron la “fuerte exposición al riesgo” de un “negocio de por sí volátil”.

“Compartimos el criterio sostenido por el juez de grado en cuanto a que la operatoria examinada se desenvolvió en el marco de un negocio de por sí volátil, caracterizado por la ausencia de regulación financiera y una fuerte exposición al riesgo, circunstancias que resultaban conocidas por quienes decidieron operar en ese ámbito”, concluyeron los camaristas de la sala I del Tribunal de Apelaciones Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.

De esta manera ratificaron la decisión del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi, cuando el 3 de julio pasado apartó a cinco inversores que habían sido aceptados como querellantes, con lo cual la pesquisa quedó solo bajo el impulso de la fiscalía de Eduardo Taiano, quien tiene delegada la investigación.

Se trató de una de las primeras resoluciones que firmó Bertuzzi como juez titular de ese Tribunal de Apelaciones, cargo que juró ayer, jueves, tras concursarlo. El magistrado ya integraba la sala I de la Cámara Federal pero había sido trasladado por decreto durante el gobierno de Mauricio Macri desde un Tribunal Oral.

Un ardid no demostrado

Los ahora ex querellantes Alan Vega, Braian Emanuel Quintero, Matías Alejandro Paris, Juan Patricio Marchetto y Martín Romeo ya no podrán tener acceso a la causa penal.

En su resolución firmada en la mañana de este viernes, los camaristas consideraron que “ninguno de los aquí apelantes ha logrado demostrar, a los fines de su legitimación, el ardid o la afirmación falsa concreta que los hubiera determinado a adquirir el token, ni la existencia de un nexo que conecte esa presunta maniobra perniciosa con la disposición patrimonial que habrían ejecutado”.

Más allá de la publicación del “tuit” de Milei, “aunque analizable desde otros extremos” , los apelantes “solo se han limitado a describir una sucesión de eventos sin identificar la falsedad concreta que los impulsó a efectuar la compra”, agregaron los jueces sobre el posteo en la red social X que hizo el Presidente el día del lanzamiento de la criptomoneda.

La venta del activo virtual se produjo “en un entorno que funciona como una suerte de libro contable”, donde se registra de “manera inmutable toda la información concerniente a la operatoria del mercado”, lo cual facilita a los actores una estimación del nivel de riesgo del producto, así como de la probabilidad de observar fluctuaciones pronunciadas en la cotización, se analizó en la resolución judicial.

Riesgo voluntario

Quienes compraron el token “asumieron voluntariamente los riesgos inherentes a esa clase de compra y, en el caso de los aquí apelantes, la pérdida patrimonial invocada no resulta sino una consecuencia de ese riesgo asumido”, advirtió el fallo. También se aclaró que si bien en un inicio del caso se los admitió en ese rol, el devenir de la pesquisa puede justificar un cambio en esa decisión.

Se investiga lo ocurrido con la criptomoneda cuya cotización subió apenas lanzada y luego se desplomó, horas después, “por las ventas del equipo creador, circunstancia que habría habilitado el retiro de unos USD 100.000.000″, recordó la resolución.

En el lanzamiento del token habrían intervenido Julian Peh y Hayden Davis, con representación local a través de Mauricio Novelli, a raíz de un contacto previo entre Peh, Davis y el Presidente en el “Tech Forum” de octubre de 2024. Este evento estuvo organizado por Novelli y Manuel Terrones Godoy. Todos ellos están bajo investigación.

Qué argumentaron los inversores

En julio pasado, el juez Martínez De Giorgi aceptó el planteo del lobista y trader Novelli porque advirtió que “la legitimación para intervenir como parte querellante exige la acreditación de una afectación concreta, directa y suficientemente individualizada, derivada del suceso investigado, extremo que no se encuentra debidamente demostrado en el estado actual del proceso”.

En la causa se investiga si el creador de $LIBRA, el estadounidense Hayden Davis, logró acercarse a Milei a través de Novelli y otros imputados -entre ellos su socio Manuel Terrones Godoy- y ello derivó en la difusión del proyecto por parte del Presidente en el posteo del 14 de febrero de 2025. La sospecha gira en torno a un multimillonario pago hecho por Davis a los ahora investigados.

Novelli, fundador de la academia N&W Professional Traders, organizador del Tech Forum y nexo entre empresarios cripto y la Casa Rosada, había solicitado desplazar a los denunciantes particulares bajo el argumento de que las pérdidas económicas fueron el resultado de la volatilidad propia de un mercado de riesgo no regulado y no de una estafa.

Las querellas rechazaron la pretensión de apartarlas y argumentaron que fueron víctimas de lo ocurrido con el posteo de Milei acompañado de la difusión del contrato para adquirir el activo. Según expresaron, “el aval del Jefe de Estado fue el ardid consumado”, una acción que generó un fenómeno de urgencia y ansiedad por comprar que nubló el juicio de los ahorristas.

Infobae