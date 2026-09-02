A días de la inauguración, desagües sin terminar y equipos fuera de servicio en el aeropuerto

A pocos días de la presentación de las remodelaciones del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, imágenes recibidas por Aries pusieron bajo la lupa algunos sectores de la nueva infraestructura y despertaron interrogantes sobre terminaciones y funcionamiento de equipos.

Entre las fotografías aparecen cañerías y desagües que terminan abiertos o sin una conexión visible, incluso algunos ubicados sobre rejillas de piso. También se observan sectores internos vinculados con el nuevo sistema de tratamiento y traslado de equipajes. Las imágenes por sí solas, sin embargo, no permiten determinar técnicamente si esas instalaciones están incompletas, fueron diseñadas de esa manera o presentan efectivamente una falla.

Ante los mensajes recibidos, Aries recorrió este miércoles el aeropuerto.

Según la denuncia recibida por la producción, además, una de las cintas de equipaje no estaría funcionando y existirían inconvenientes con una de las escaleras mecánicas. Estos puntos tampoco pudieron ser comprobados de manera independiente durante la recorrida debido a las restricciones de acceso.

Aries buscará ahora la explicación de los responsables del aeropuerto y de la obra para determinar qué ocurre con las instalaciones fotografiadas, si corresponden a trabajos todavía en ejecución y cuál es la situación de los equipos señalados.