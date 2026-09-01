La Operación Triángulo conecta el contrabando de granos de Salta con una red nacional

Un megaoperativo de Gendarmería con 47 allanamientos en Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Salta y Misiones desarticuló una red dedicada a la triangulación de facturaciones, la evasión aduanera y el ingreso irregular de divisas en el comercio exterior de granos. Se allanaron domicilios particulares, oficinas de empresas exportadoras de granos y oficinas de despachantes de aduana. Se secuestraron celulares, computadoras, tokens bancarios y documentación contable por un valor preliminar de más de 55 millones de pesos. La causa quedó en manos del Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, que investiga infracciones al Código Aduanero y lavado de activos.

No es un caso aislado. Meses atrás, la Justicia Federal ya había desbaratado en Salta una organización dedicada al contrabando de soja, trigo y maíz hacia Bolivia, con el exdiputado provincial Luis Gerónimo Cisneros como principal acusado. Según esa causa, que tramita en Tartagal, el grupo movió más de 15.500 toneladas de granos entre 2022 y 2024 usando cartas de porte falsas a nombre de personas “de escasos recursos, carentes de capacidad operativa, económica y financiera para desarrollar las actividades declaradas” para sacarlos por Salvador Mazza sin dejar rastro fiscal. En este caso la carga se redireccionaba a los depósitos Klum y Exeni-, y también se cambiaban el destinatario y empresa transportista. Mientras los camiones se intercambiaban por vehículos de menor porte. Cuatro de los seis imputados están con prisión preventiva y el empresario señalado como líder, Pablo Emanuel Arequipa, sigue prófugo.

Lo que suma la Operación Triángulo es la dimensión de la escala: mientras el caso de Tartagal podría parecer un problema acotado a la frontera norte, el nuevo operativo muestra que este tipo de maniobras conecta a firmas exportadoras y despachantes de aduana de cinco provincias. El nuevo caso sugiere una estructura que opera en varios eslabones del comercio exterior del país, no hechos sueltos repetidos por casualidad en cada jurisdicción.

Por ahora no trascendió si existe un vínculo directo entre ambas causas ni qué firmas salteñas fueron allanadas esta vez. En el caso de Tartagal, fueron allanadas las emrpesas LU.MA.CIS. SR del exdiputado Gerónimo Cisneros y Spray and Seeds Agroservice S.A.S y Sergesa S.R.L del prófugo Pablo Manuel Arequipa. Las mismas habrían facturado cifras multimillonarias. Según la fiscal federal de Tartagal Lucía Orsetti habrían facturado casi mil millones y medio de pesos en tan solo el 2023 y 2024. Los seis acusados en el caso de Tartagal fueron además del exdiputado, Alejandro Fernando Pedraza, Jean Denis y Leandro Nahuel Toledo, Jorge Gabriel Arenas y Willans Ygnacio Dorado.