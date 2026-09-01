Secuestraron más de 2000 kilos de coca que iban a Buenos Aires desde Salvador Mazza

La incautación fue realizada por gendarmería de Santiago del Estero.  
Policiales01/09/2026

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Sobre la ruta 16, gendarmes de la Sección “Monte Quemado”, del Escuadrón 59 “Santiago del Estero” hicieron detener a un camión Volvo con semirremolque que provenía de Salvador Mazza y que se dirigía a Buenos Aires. La revisión del vehículo arrojó la detección de 125 bultos con 2.812 kilos 500 gramos de hojas de coca en estado natural.

Por el caso intervino el Juzgado Federal Nº 1 de Santiago del Estero, quién ordenó  la detención del conductor y el secuestro tanto de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” como del rodado. El camión Volvo quedó a cargo de ARCA.

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