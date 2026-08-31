Unas 15 mil personas disfrutaron del Festi Orán durante el fin de semana

El Festi Orán 2026 reunió a unas 15.000 personas durante las jornadas del sábado y domingo en San Ramón de la Nueva Orán, según informó por Aries el oficial de prensa de la Policía de Salta, Juan Posadas.

La magnitud de la convocatoria demandó una cobertura integral de seguridad, con recursos operativos, personal investigativo y presencia de Seguridad Vial durante ambas jornadas. El despliegue policial también alcanzó otras actividades masivas del fin de semana: unas 5.000 personas participaron de los festejos en General Güemes y alrededor de 2.000 asistieron a una celebración religiosa en Vaqueros.

En ese marco, Posadas señaló que durante el fin de semana la fuerza controló más de 10.000 vehículos en toda la provincia y sancionó a 78 conductores por infringir la Ley de Tolerancia Cero.