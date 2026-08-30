Allanamientos por una brutal agresión en un predio deportivo: seis detenidos, armas y marihuana

Siete domicilios de barrio Democracia, en la zona sudeste de la ciudad, fueron allanados en el marco de una investigación por lesiones gravísimas ocurridas en junio en un predio deportivo de barrio Libertad. Como resultado de los procedimientos, seis hombres mayores de edad fueron detenidos.

La causa se inició tras la denuncia de familiares de la víctima, un hombre de 26 años. A partir de la investigación, efectivos de la División Investigaciones Sudeste avanzaron sobre distintos inmuebles vinculados al expediente.

Durante los allanamientos también se secuestraron armas blancas, armas de fabricación casera, dos plantines de cannabis sativa y más de 1.500 dosis de marihuana.

Intervinieron la Fiscalía Penal 6 y la Oficina Judicial de Garantías del Distrito Centro.