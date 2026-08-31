Persecución en la Ruta 9/34: escaparon de un control y hay tres detenidos

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Un procedimiento policial sobre la Ruta Nacional 9/34, a la altura de San José de Metán, terminó con tres personas detenidas en Rosario de la Frontera luego de que un vehículo utilitario presuntamente evadiera un control.

Según informó por Aries el oficial de prensa de la Policía de Salta, Juan Posadas, a partir de esa maniobra se inició un seguimiento por parte de Seguridad Vial que continuó hasta Rosario de la Frontera. La investigación busca determinar además si el utilitario circulaba acompañado por otros dos vehículos.

El operativo terminó con tres detenidos y el secuestro de mercadería, cuyo contenido todavía no fue informado oficialmente. Posadas aclaró que por el momento la Policía no puede confirmar que se tratara de hojas de coca ni tampoco las versiones sobre la presencia de armas de fuego o disparos durante el procedimiento.

La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía Penal interviniente, que deberá determinar las circunstancias del hecho y disponer las medidas correspondientes.