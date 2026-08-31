“Gracias por todo, capitán”: Los mensajes de los clubes argentinos a Messi

Lionel Messi tomó la decisión de retirarse de la Selección y conmovió a todo el mundo. La noticia generó una enorme repercusión y los clubes del fútbol argentino no quedaron al margen: varios le mandaron mensajes de agradecimiento.

“Hemos recorrido un largo camino desde donde mpezamos. Por tu fútbol, por enseñarnos a levantar la cabeza y pelearla, por tanta gloria y por hacer felices a todos los argentinos. Gracias siempre, capitán”, escribieron en las redes sociales de Boca, junto a un compilado en video de las mejores jugadas del rosarino en la Bombonera con la camiseta del conjunto nacional.

En tanto que desde River le dedicaron un sentido mensaje: “Una historia Monumental con la Selección argentina, capitán”. Y agregaron varias fotos de Messi en el Monumental.

Newell’s, el club del que Messi es hincha y en el cual dio sus primeros pasos como futbolista antes de irse a Barcelona, compartió una foto del rosarino besando la Copa del Mundo. “Gracias, Leo”, escribieron.

“Gracias por todo, capitán”, fueron las palabras de Rosario Central para el campeón del mundo en Qatar 2022. Y sumaron una foto en la que se lo ve con la Copa, abrazado a Ángel Di María.

También la Liga Profesional le mandó un mensaje a Messi: “Llegó el día que nadie quería que llegara. Pero la felicidad que le diste a todo un país al vestir la camiseta argentina será inolvidable. ¡Gracias por ser argentino, Leo!“.

Desde Salta

Los equipos de fútbol de Salta también emitieron mensajes de agradecimiento a Lio.

"Vos te vaciaste, pero nosotros nos llenamos de tu magia, de tu talento, tu perseverancia y tus éxitos ¡ Gracias Capitán!", expresó Gimnasia y Tiro desde sus redes sociales, junto a una imagen de Messi.

Central Norte eligió su cuenta de Facebook donde, junto a una foto de "la pulga" publicaron: ·Gracias eternas, capitán".

En tanto que Juventud Antoniana postearon: "Hay despedidas que duelen, pero también nos recuerdan lo afortunados que fuimos de vivir esta historia."

Y continúan: "Gracias, Capitán, por enseñarnos a no bajar los brazos, por hacernos creer hasta el final y por llevar nuestros colores a lo más alto. Nos regalaste lágrimas, alegrías, abrazos y una de las páginas más hermosas de nuestra historia. Pero, sobre todo, nos devolviste la ilusión de creer."