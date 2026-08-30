Detuvieron a Callejero Fino en Tigre: viajaba en una camioneta sin patente y con un arma limada

El referente de RKT Simón Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, fue detenido durante la mañana por efectivos de la Policía Bonaerense y la Patrulla Municipal de Tigre. El procedimiento, según informó Noticias Argentinas, se desencadenó en la intersección de calle Italia y Ruta 27 al detectar que la camioneta Volkswagen Amarok en la que se desplazaba circulaba sin la chapa patente correspondiente.

Durante la requisa del vehículo, los agentes hallaron una pistola Glock calibre .40 que presentaba la numeración limada. Junto al artista viajaba Steven Joel Ricca, de 27 años, quien también quedó demorado en el marco del operativo preventivo mientras se dirigían hacia una quinta de la zona para asistir a un cumpleaños.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada de Benavídez, conducida por el fiscal Cosme Iribarren. La causa busca establecer la procedencia del armamento secuestrado y determinar la responsabilidad penal de ambos ocupantes.