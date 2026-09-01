“Desde ese día no quiere volver”: una madre denunció maltrato a su hijo con autismo en la esc. Oñativia

Carolina contó por Aries que su hijo, de 10 años, comenzó a rechazar las clases y asegura tenerle miedo a una docente. El caso ocurrió en barrio 20 de Junio.
Salta01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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Carolina, madre de un niño de 10 años que cursa quinto grado en la Escuela Dr. Arturo Oñativia N° 4045, de barrio 20 de Junio, denunció una situación de presunto maltrato por parte de una docente y aseguró que, desde lo ocurrido, su hijo no quiere volver a clases.

En diálogo con N&N por Aries, relató que comenzó a preocuparse por una baja en el rendimiento escolar y que luego su hijo le contó que una maestra lo había retado a los gritos hasta hacerlo llorar. Según la madre, la docente le habría dicho: “Sos bueno para llorar, pero no para hacer la tarea. Ya estoy harta de que tu mamá venga”.

Carolina explicó que el niño tiene una condición dentro del espectro autista y dificultades vinculadas a la hiperactividad, situación que —según señaló— es conocida por la institución.

“Mi niño ya no quiere ir a la escuela, llora, extraña a sus compañeros, pero a la vez no quiere ir porque le tiene miedo a la docente”, afirmó.

La mujer contó que mantuvo una reunión con autoridades de la escuela y que se confeccionó un acta institucional. Además, aseguró que el día anterior realizó una denuncia en una comisaría y que este martes tenía prevista una reunión con el supervisor para definir cómo continuará la situación.

Carolina rechazó, por el momento, cambiar a su hijo de turno o de establecimiento porque, explicó, le cuesta adaptarse a modificaciones de ese tipo. “Hoy el nene no me habla como me hablaba normalmente en casa, está cerrado”, expresó.

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