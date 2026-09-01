Campo Quijano: expropiarán más de dos hectáreas para avanzar con el nuevo bypass

La Dirección de Vialidad de Salta declaró afectada al dominio público y sujeta a expropiación una superficie de 2 hectáreas y 1.656,35 metros cuadrados en el departamento Rosario de Lerma para avanzar con el bypass de Campo Quijano. La obra conectará el corredor de la Ruta Nacional 51 con la Ruta Provincial 24.

La resolución alcanza a un inmueble identificado con la matrícula catastral 8.917 y habilita a iniciar los trámites judiciales para tomar posesión del terreno. También permite acordar una compra directa con los propietarios si existe acuerdo entre las partes.

Vialidad autorizó además el depósito de $3.378,38, monto correspondiente al valor fiscal proporcional incrementado en un 30%, como parte del procedimiento de expropiación. La resolución fue publicada este martes en el Boletín Oficial.