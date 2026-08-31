Abrieron las inscripciones para Guardavidas para la temporada estival

Estarán disponibles hasta el 1° de octubre. Los interesados pueden inscribirse en la Agencia Salta Deportes, ubicada en el Centro Cívico Municipal.
Salta31/08/2026

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En el marco de la próxima temporada estival 2026/2027, la Municipalidad de Salta puso en marcha las inscripciones para guardavidas.

Los interesados podrán registrarse hasta el 1° de octubre, de 9 a 13, en el Centro Cívico Municipal, ubicado en avenida Paraguay 1240.

La convocatoria tiene como objetivo contar con personal capacitado para acompañar y garantizar la seguridad de los vecinos que disfruten de las piletas municipales durante el verano.

Desde la Agencia Salta Deportes destacaron la importancia de contar con profesionales preparados para desarrollar esta tarea y garantizar la seguridad de los vecinos durante la temporada estival.

Los interesados en formar parte del equipo de guardavidas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

  • * Mayores de 18 años
  • * Curriculum Vitae
  • * Fotocopia del DNI anverso y reverso (traer tarjeta)
  • * Certificado de aptitud física
  • * Certificado Antecedentes Penales Provinciales
  • * Poseer título secundario o alumno regular cursando último año lectivo.
  • * 2 fotos 4×4
  • * Constancia de CUIL
  • * Certificado de residencia en Salta Capital 

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