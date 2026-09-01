Salta arranca septiembre con cielo algo nublado y una máxima de 23°C

Salta comienza septiembre con una jornada de tiempo estable. Para este martes 1 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 23°C.

Durante la mañana, la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nublado, mientras que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Por la tarde, el viento soplará desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta alrededor de los 15°C, también sin lluvias previstas.