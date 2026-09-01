De los rodados retenidos 50 fueron automóviles, 139 motos, 11 camionetas, 7 furgones, 4 traffics y 2 camiones. Se efectuaron por falta de documentación y/o alcoholemia positiva.
Salta arranca septiembre con cielo algo nublado y una máxima de 23°C
Salta01/09/2026Ivana Chañi
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin precipitaciones y con viento del norte durante la tarde.
Salta comienza septiembre con una jornada de tiempo estable. Para este martes 1 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 23°C.
Durante la mañana, la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nublado, mientras que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.
Por la tarde, el viento soplará desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta alrededor de los 15°C, también sin lluvias previstas.
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