Salta arranca septiembre con cielo algo nublado y una máxima de 23°C

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada estable, sin precipitaciones y con viento del norte durante la tarde.
Salta01/09/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SALTA

Salta comienza septiembre con una jornada de tiempo estable. Para este martes 1 de septiembre, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura mínima de 14°C y una máxima de 23°C.

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Durante la mañana, la tarde y la noche el cielo se mantendrá algo nublado, mientras que la probabilidad de precipitaciones será del 0% durante toda la jornada.

Por la tarde, el viento soplará desde el norte con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora. Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta alrededor de los 15°C, también sin lluvias previstas.

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