Acopiaron seis toneladas de chatarra en San Luis

Este lunes se realizó un nuevo operativo de descacharrado para fortalecer la prevención y el cuidado de la salud. El operativo fue en San Luis de manera articulada con el Programa de Vectores de Salud Pública de la Nación, el Ejército Argentino, la Policía Comunitaria y los centros de salud, con el objetivo de acompañar a los vecinos en la eliminación de elementos que puedan acumular agua y convertirse en potenciales criaderos del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

Durante la jornada, los equipos recorrieron las manzanas diagramadas para retirar de los domicilios aquellos objetos en desuso que habitualmente no son levantados por el servicio de recolección de residuos, como recipientes, cacharros, colchones viejos y otros elementos. Se acopió un total de 6 toneladas de chatarra.

Al respecto, Ramiro Ragno, director general de Residuos Especiales manifestó que “la lucha contra el dengue no es solamente individual. Tenemos que trabajar dentro de nuestros hogares, pero también cuidar el entorno, porque a 100 metros de donde vivimos no deberíamos tener objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos del mosquito.”

En este sentido, Adán Alancay, técnico supervisor en Control de Vectores del Ministerio de Salud de la Nación, destacó el trabajo coordinado que se viene realizando con la Municipalidad de Salta desde el inicio de la actual gestión.

“Nos parece importante que los vecinos de cada lugar donde se realice este operativo puedan aprovechar para eliminar todo potencial criadero del mosquito Aedes aegypti, que coloca sus huevos en las paredes de los recipientes”, señaló.

Alancay remarcó además que “la participación activa de las familias es fundamental” y valoró la respuesta de los vecinos durante los distintos operativos realizados en la ciudad.

El próximo operativo de descacharrado se realizará el martes 8 de septiembre en barrio Solidaridad, en la zona sudeste de la ciudad.