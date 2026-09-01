Valentina Raposo, campeona del mundo y una emoción que todavía no puede dimensionar

Todavía le cuesta dimensionarlo. Valentina Raposo volvió a ser campeona del mundo con Las Leonas y, después de la consagración en Países Bajos, comenzó a poner en palabras todo lo que significa haber levantado nuevamente la Copa del Mundo.

“Fue muy especial para mí. Es mi segundo Mundial disputado con Las Leonas y este fue súper especial, el tener la Copa y la medalla dorada”, expresó la salteña, que con apenas 23 años ya construyó una trayectoria enorme con la camiseta argentina.

La defensora reconoció que la magnitud del logro todavía no termina de caer: “Realmente es algo único lo que estoy sintiendo y viviendo ahora. Creo que todavía no lo puedo llegar a dimensionar del todo o bajar toda esa adrenalina que tengo dentro”.

Para Raposo, esta segunda conquista mundialista tiene además un valor especial porque fue el resultado de un proceso en el que el equipo trabajó todos los aspectos posibles.

“Fue realmente algo único, increíble y algo histórico que va a quedar para siempre”, resumió.

El esfuerzo para estar con Las Leonas

Detrás de esta consagración hubo también una decisión personal y deportiva importante. Para poder permanecer en Argentina, entrenarse con Las Leonas y llegar en las mejores condiciones al Mundial, Raposo decidió regresar este año a Popeye, su club de origen en Salta.

La salteña contó que esa decisión implicó numerosos viajes durante los fines de semana para jugar en Salta y, al mismo tiempo, continuar con el exigente proceso de preparación del seleccionado.

“Fue uno de los esfuerzos que hice para poder estar en Argentina entrenando y estar con la Selección”, explicó.

Lejos de sentirlo solamente como un sacrificio, Raposo destacó que volver a Salta también le permitió reencontrarse con sus afectos y recargar energías.

“Ver a mi familia me recargó mucho, me reconectó mucho conmigo misma y creo que me ayudó también para poder llevar todo el proceso”, señaló.

Por eso, después de la conquista mundialista, se mostró convencida de la decisión que tomó: “Estoy muy contenta con mi decisión hoy en día y realmente agradecida por todo el esfuerzo que pusimos como equipo”.

Una nueva etapa en Países Bajos

La historia no se detiene para la campeona del mundo. Raposo permaneció directamente en Países Bajos después del Mundial y continuará allí su carrera deportiva.

La salteña jugará una nueva temporada en HGC, club con el que afrontará este próximo desafío europeo.

Así, después de celebrar la segunda Copa del Mundo de su carrera, Raposo cambia rápidamente el chip y comienza una nueva etapa en el país que acaba de ser escenario de su consagración.

Una carrera que ya es historia

Con 23 años, el recorrido de Valentina Raposo con Las Leonas ya es extraordinario: más de 100 partidos internacionales, una Copa del Mundo y dos medallas olímpicas.

Pero para la salteña, la explicación del éxito argentino va mucho más allá de los nombres propios.

“La clave de Las Leonas fue realmente entrenar todos los aspectos posibles que podíamos, ya sea mental, físico, táctico, como grupo también, la unión de grupo”, sostuvo.

Y agregó que esa unión se reflejó durante toda la competencia: “Eso se notó mucho en todos los partidos y en el convencernos de que realmente lo podríamos lograr”.

Valentina Raposo ya tiene una segunda estrella mundial en su historia. La Copa está en sus manos, la medalla dorada también y el recuerdo quedará para siempre. Ahora, mientras intenta bajar la adrenalina de una consagración histórica, la campeona del mundo vuelve a mirar hacia adelante en Países Bajos.