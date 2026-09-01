Julián Álvarez continuará jugando en Atlético de Madrid

El delantero argentino le comunicó al director deportivo del club, Mateu Alemany, su decisión de permanecer en el conjunto rojiblanco y afrontar una nueva temporada bajo las órdenes de Diego Simeone.

La situación del campeón del mundo había generado una enorme incertidumbre durante las últimas semanas. Barcelona manifestó públicamente su interés, mientras que Arsenal apareció como otra alternativa sobre el cierre del mercado. Sin embargo, Atlético de Madrid había sido contundente: no negociaría con el club catalán y pretendía mantener a una de sus principales figuras.

El escenario también tuvo momentos de tensión. Álvarez había expresado durante el Mundial su deseo de analizar una posible salida del Atlético para cumplir su sueño de jugar en Barcelona. El club madrileño, por su parte, sostuvo una posición firme y llegó a establecer condiciones económicas muy elevadas para una eventual transferencia.

En las últimas horas, además, Julián volvió a entrenarse con el grupo después de una ausencia por una indisposición y desde el Atlético transmitieron tranquilidad respecto de su estado y su disponibilidad para los próximos compromisos.

Ahora, con el mercado llegando a su cierre, La Araña seguirá siendo rojiblanca.

El desafío será dejar atrás definitivamente la incertidumbre del mercado, recuperar la plena conexión con la afición y volver a enfocarse exclusivamente en el fútbol.

Julián se queda. Simeone lo espera. Y Atlético de Madrid vuelve a contar con una de sus grandes figuras.