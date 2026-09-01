Rivero ya es de selección: El salteño sigue entre los elegidos de Prigioni

Carlos Rivero sigue dando pasos importantes en su camino con la Selección Argentina de básquet. El salteño fue nuevamente convocado por Pablo Prigioni y formó parte de los 12 jugadores disponibles en los dos compromisos de la cuarta ventana de los clasificatorios al Mundial Qatar 2027.

Sin embargo, el interno de 2,07 metros todavía deberá esperar para concretar su debut con la camiseta de la Mayor.

Rivero estuvo entre los 12 en la victoria de Argentina frente a Puerto Rico, en Mar del Plata, y también fue incluido para el segundo compromiso ante Canadá. En ambos encuentros permaneció en el banco y no llegó a sumar minutos.

Argentina cerró la ventana con una victoria y una derrota. Primero superó a Puerto Rico y luego cayó ante Canadá por 97-92, en Québec, en un partido que tuvo a Nicolás Laprovíttola como gran figura, con 31 puntos y ocho triples.

Más allá de la derrota, el seleccionado argentino terminó esta etapa con un récord de 6-2 en el Grupo F y mantiene buenas posibilidades de alcanzar la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

La próxima oportunidad, en noviembre

La pregunta que queda abierta es inevitable: ¿cuándo llegará la oportunidad para Carlos Rivero?

La próxima ventana clasificatoria se disputará en noviembre y Argentina tendrá dos partidos como local: recibirá a Bahamas el 26 de noviembre y a Canadá el 29, en territorio argentino. Luego, en febrero de 2027, cerrará la segunda fase visitando a Puerto Rico y Bahamas.

El salteño ya consiguió algo que no es menor: pasó de integrar una preselección amplia a estar entre los 12 elegidos por Prigioni para dos partidos oficiales consecutivos. Ahora buscará dar el siguiente paso: entrar a la cancha y sumar sus primeros minutos con la Selección Mayor.

La competencia interna es fuerte y el entrenador deberá definir nuevamente la lista para noviembre. Pero Rivero ya está en el radar de Prigioni. Y, para el básquet salteño, la ilusión sigue intacta: quizás la próxima ventana sea la que finalmente le abra la puerta al debut.

Carlos Rivero espera su momento. La Selección ya lo tiene entre sus elegidos.