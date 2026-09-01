“Va a ser difícil que siga”: Paredes habló tras el retiro de Messi y puso en duda su continuidad en la Selección

El anuncio de Lionel Messi sobre su decisión de dejar la Selección Argentina todavía genera repercusiones. Uno de los futbolistas que habló sobre el futuro de la Albiceleste fue Leandro Paredes, quien reconoció que la salida del capitán puede modificar también su propia decisión de continuar o no en el seleccionado.

“Va a ser difícil que siga, lo dije ya hace un tiempo”, afirmó Paredes, dejando abierta una fuerte posibilidad de que su ciclo con la camiseta argentina también esté llegando a su final.

El mediocampista explicó que todavía no habló con el entrenador sobre su futuro, pero que seguramente mantendrá una charla para definir los próximos pasos.

“Obviamente, no lo hablé con el entrenador. Lo hablaré seguramente con él y veremos la decisión que tomen, pero sí, va a ser difícil”, sostuvo.

“No estábamos preparados para eso”

Paredes reconoció que el retiro de Messi fue un golpe muy fuerte para todo el grupo, aunque los jugadores ya conocían la posibilidad.

“No, no lo esperábamos. Lo habíamos hablado muchísimo con él. Él había sido sincero con nosotros cuando estábamos en los últimos días del Mundial, que seguramente la final era su último partido”, contó.

Sin embargo, saberlo de antemano no hizo que fuera más sencillo asimilarlo.

“Obviamente que nosotros lo sabíamos, pero no estábamos preparados para eso. Tuvimos muchas charlas de este tipo de cosas, pero sí, duele. Duele por todo lo que significa él para nosotros”, explicó.

El volante también contó que decidió no escribirle inmediatamente a Messi después de su anuncio.

“No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando. No va a ser fácil para él dejar la Selección después de 20 años”, señaló.

El legado de Messi

Paredes también destacó la importancia que tuvo Messi dentro y fuera de la cancha y aseguró que su legado permanecerá para siempre.

“El legado de él va a quedar para siempre, por lo que dejó, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen, pero al final se cumplen. Ese es el legado más grande que nos deja”, manifestó.

Para el futbolista de Boca, la ausencia de Messi representa un cambio enorme para una Selección que alcanzó los máximos objetivos durante los últimos años.

“Creo que también que él no esté va a ser difícil que todo siga funcionando igual”, sostuvo.

Y agregó: “La vara está muy alta. Dejamos la vara muy alta. Y seguir compitiendo de esa manera, seguir logrando cosas importantes, va a ser difícil”.

Paredes y una decisión que queda pendiente

Paredes fue una pieza fundamental del ciclo que llevó a Argentina a conquistar la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022, además de mantenerse como uno de los referentes del plantel.

Ahora, con Messi fuera del seleccionado, deberá definir junto al cuerpo técnico si continúa formando parte del nuevo proceso.

“Creo que en estos años, en este proceso, hemos conseguido formar un grupo de jugadores y de personas increíbles. Y en ese grupo de jugadores y de personas teníamos a nuestro líder, que era Leo. Él no está y va a ser muy difícil”, expresó.

La definición, por ahora, queda abierta. Paredes no anunció su retiro de la Selección, pero dejó claro que su continuidad está en duda.

Mientras tanto, el mediocampista tiene un desafío inmediato con Boca: este miércoles enfrentará a Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina.

Primero deberá pensar en Boca. Después llegará una conversación clave con el entrenador. Y allí, quizás, comenzará a definirse si Leandro Paredes seguirá siendo parte de la Selección Argentina en la etapa que comenzará sin Lionel Messi.