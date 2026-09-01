Messi anunció su retiro de la Selección y Cristiano Ronaldo no dudó en dedicarle unas emotivas palabras

El crack portugués le dedicó un emotivo mensaje a Messi en la sección de comentarios de la publicación en la que el argentino comunicó su decisión. El ídolo de Portugal y eterno rival deportivo de la Pulga resaltó los años de competencia en veredas opuestas y destacó las cualidades del excapitán del seleccionado.

"Leo, compartimos la cancha durante más de 15 años. Luchamos. Competimos. Nos empujamos mutuamente a lugares a los que nadie más podía llegar", escribió Ronaldo y señaló: "La rivalidad fue real… pero también lo fue el respeto".

En ese sentido, el portugués, de 41 años, destacó el aspecto que siempre admiró de su rival de 39 años: "Lo que hiciste por el fútbol, por la Argentina y por cada niño que alguna vez soñó con vestir esa camiseta… siempre lo admiraré".

Tras ello, continuó con una serie de frases cortas en donde aseguró: "Inspiraste a millones". Y reconoció: "También me inspiraste a mí". "Este capítulo duele, lo sé. Pero te vas con todo. Lo diste todo. Descansa ahora, hermano. Te lo ganaste", culminó CR7.

Messi, en un comunicado oficial publicado en su cuenta de la red "Instagram", escribió: "Después de todo este tiempo desde la final, y tras mucho reflexionar, quiero anunciarle a todos que he decidido retirarme de jugar con la selección".

Y añadió: "Fue una decisión dolorosa y todavía me duele en lo más profundo, pero soy consciente de que ha llegado el momento. Les juro que siempre di todo lo que tenía, no solo durante los últimos años en los que lo ganamos todo, sino también antes, y siempre luché y entregué todo lo que tengo por esta camiseta, para hacerles felices y para que se sintieran orgullosos de ser argentinos a través del fútbol".