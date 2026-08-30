River venció 3 a 2 a Banfield en el debut de Leonardo Ponzio como DT

En el inicio de la etapa de Leonardo Ponzio al frente del equipo tras la salida de Eduardo Coudet, River Plate superó 3 a 2 a Banfield en el Estadio Florencio Sola.

El conjunto de Núñez impuso condiciones en la primera parte a partir del manejo de Thiago Almada y la efectividad en ataque, poniéndose en ventaja pasadas la media hora de juego con una definición de Sebastián Driussi tras una maniobra individual de Ángel Correa.

Antes del descanso, el propio Almada estiró la diferencia al convertir un tiro penal que debió ejecutarse dos veces por una infracción en el adelantamiento del arquero local.

En el complemento, el desarrollo sumó dramatismo con el descuento de Bruno Sepúlveda para el Taladro, aunque Correa devolvió la tranquilidad al visitante con una potente definición rasante para marcar el tercero.

Sobre el final del encuentro, Sepúlveda convirtió su segundo gol con un remate al ángulo superior derecho que achicó distancias en el marcador, sellando el 3 a 2 definitivo a favor de la escuadra visitante.