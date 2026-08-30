Juventud Antoniana perdió ante Argentino de Monte Maíz y sigue sin ganar en el Nonagonal

Fotos: Prensa Juventud Oficial

Juventud Antoniana perdió 1 a 0 ante Argentino de Monte Maíz, en Córdoba, por la sexta fecha del Nonagonal del Torneo Federal A. El conjunto salteño continúa sin victorias en esta fase y acumula dos puntos.

El único gol del encuentro llegó a los 35 minutos del primer tiempo. Hugo Vera Oviedo convirtió de penal para darle la ventaja al conjunto cordobés.

La jugada derivó además en la expulsión del arquero Facundo Abraham, por lo que Juventud debió afrontar el resto del encuentro con un jugador menos.

El equipo salteño no logró revertir el resultado y volvió a quedarse sin sumar en una fase en la que todavía no consiguió victorias.

Con esta derrota, Juventud Antoniana suma dos puntos, producto de dos empates y tres derrotas, y deberá buscar mejores resultados en las fechas restantes del Nonagonal.