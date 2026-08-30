Los Leones hicieron historia: vencieron a Países Bajos y ganaron el bronce en el Mundial

Los Leones derrotaron 2-1 a Países Bajos y se quedaron con la medalla de bronce del Mundial de hockey sobre césped. El seleccionado argentino volvió así al podio de una Copa del Mundo después de 12 años.

Tras un primer tiempo sin goles, Argentina abrió el marcador en el tercer cuarto por intermedio de Tomás Domene. Países Bajos consiguió el empate en el último parcial con un córner corto convertido por Floris Middendorp, pero Matías Rey apareció poco después para marcar el 2-1 definitivo.

El equipo dirigido por Lucas Rey consiguió de esta manera el segundo bronce mundialista de la historia del hockey masculino argentino. El antecedente había sido en La Haya 2014, dos años antes de la histórica medalla dorada de los Juegos Olímpicos de Río 2016.