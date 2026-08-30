Fin de ciclo en Córdoba: Jorge Sampaoli dejó de ser el DT de Talleres

Jorge Sampaoli dejó este domingo su cargo como director técnico de Talleres. La decisión, según publicó Noticias Argentinas, fue confirmada por el club mediante un comunicado tras la igualdad 0-0 frente a Central Córdoba en el estadio Mario Alberto Kempes, resultado que desencadenó el malestar de los hinchas y aceleró el final de su etapa al frente del plantel profesional.

El paso del orientador táctico culminó prematuramente luego de cosechar un solo triunfo en siete jornadas del Torneo Clausura, dejando al equipo en el último lugar de la Zona A con cinco puntos. Sampaoli había asumido la conducción en junio en reemplazo de Carlos Tevez, pero la seguidilla de malos resultados precipitó la interrupción del contrato que lo vinculaba por 18 meses.