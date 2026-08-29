Arruabarrena fue autocrítico tras el triunfo de Boca: “Lanús fue superior”

Rodolfo Arruabarrena reconoció que Boca no mereció vencer a Lanús, pese al triunfo por 1-0 en La Bombonera. “Los tres puntos son importantes, los necesitábamos. No merecimos ganar, porque Lanús fue superior”, sostuvo después del encuentro.

El entrenador admitió que al equipo le faltó “fluidez de juego” y destacó la actuación del arquero Álvaro Montero en dos situaciones decisivas. En declaraciones recogidas por ESPN, también valoró el ingreso de Leandro Paredes, aunque señaló que el mediocampista todavía arrastra las consecuencias de su lesión.

“Otras veces jugamos mejor y no pudimos ganar, hoy no merecimos y lo ganamos en el final”, resumió Arruabarrena. Boca se quedó con los tres puntos gracias al gol agónico de Tomás Belmonte, que ingresó desde el banco y convirtió ante su exclub.

El DT también remarcó la ausencia de Tomás Aranda, a quien definió como un jugador clave para darle pausa y claridad al equipo. “Boca necesita mejorar”, afirmó, ya con la mira puesta en el próximo compromiso ante Vélez por la Copa Argentina.