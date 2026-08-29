Julián Álvarez volvió a entrenarse en Atlético, pero trabajó separado del plantel

Julián Álvarez retomó este viernes los entrenamientos en el Atlético de Madrid, aunque realizó una sesión individual junto a un preparador físico. El delantero había quedado al margen de las últimas tres prácticas por una indisposición y comenzó su puesta a punto tras presentar una mejoría.

De acuerdo con EFE, el argentino no estará disponible para el partido de este sábado ante Sevilla en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. “Evidentemente, él no va a estar mañana”, confirmó Diego Simeone, quien aseguró que volverán a darle todas las herramientas para que se sienta importante cuando pueda reincorporarse al grupo.

La situación deportiva coincide con las dudas sobre el futuro del delantero. El Atlético ya comunicó que no será transferido al Barcelona y pretende que continúe en Madrid, donde tiene contrato hasta 2030. Una eventual salida requeriría una propuesta cercana a los 150 millones de euros.

Entre las alternativas aparece el Arsenal, señalado por la prensa inglesa como posible interesado. Mientras tanto, la dirigencia rojiblanca mantiene su postura de retener al argentino y Simeone concentra la atención en recuperarlo para los próximos compromisos.