Fuerte demanda por la Feria Tope: volverá en septiembre y analizan cambios en los precios

La Feria Tope prepara nuevas ediciones para septiembre después de recorrer distintos sectores de la ciudad con una propuesta que combina liquidaciones y un límite para los precios de los productos. Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras de la Municipalidad, aseguró en Qué Domingo por Aries que la iniciativa registra una fuerte demanda tanto de vendedores como de compradores.

El último tope utilizado fue de $20.000, aunque la funcionaria reveló que en algunos barrios los propios vecinos plantearon realizar ediciones con un máximo de $10.000. El monto no es fijo: se modifica de acuerdo con la evolución de los precios y las características de cada jornada.

Roldán señaló además que en estos espacios pueden encontrarse productos desde $500 y $1.000 y destacó que los feriantes cambian en cada edición. La prioridad se otorga a vendedores de la zona donde se instala la feria, una modalidad que permitió recorrer los sectores norte, sur, este, oeste y centro de la ciudad.

Para septiembre, el municipio proyecta repetir la experiencia en un nuevo barrio y la zona sur aparece como una de las posibilidades, aunque todavía no está definido el lugar.