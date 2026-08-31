Castración gratuita: dos móviles recorrerán los barrios esta semana

El área de Bienestar Animal de la Municipalidad pondrá en marcha este lunes un doble operativo de castración destinado a ampliar la cobertura territorial y la atención de mascotas. Las tareas se extenderán hasta el viernes 4 de septiembre en el horario de 8:30 a 13:00, requiriendo la reserva de turno previo mediante WhatsApp para ordenar la demanda de los vecinos.

La unidad Móvil 1 mantendrá un esquema itinerante con capacidad para 30 intervenciones diarias. Este lunes comenzará en San Luis (playón de Villa Esmeralda, WhatsApp 3875192357); el martes pasará por el centro vecinal del barrio 17 de Octubre (3875946264); el miércoles por Villa Soledad en J.A. Fernández 975 (3874577654); el jueves en la escuelita de boxeo de barrio Villa Unidad (3875033652); y finalizará el viernes en Villa Luján sobre calle Pedernera 981 (3874869028).

Por su parte, el Móvil 2 se afianzará durante toda la semana como punto fijo en el centro vecinal del barrio Pablo Saravia (Eustaquio Méndez esquina Mar Tirreno), otorgando 40 cupos por jornada. Los interesados para este sector deberán solicitar la asistencia a las líneas de WhatsApp habilitadas: 3872102659 o 3874861402.