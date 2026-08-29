Fuerte crítica de Paredes a FIFA por su sanción tras la final del Mundial

Leandro Paredes calificó como “exagerada” la sanción de diez partidos que le impuso la FIFA por los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. “Lo raro es que a Gavi le dieron una y es el que me da la piña en el pecho”, cuestionó tras el triunfo de Boca ante Lanús.

El futbolista también recibió una multa de 90.000 dólares y confía en que la AFA pueda conseguir una reducción mediante la apelación. “Yo creo que se puede reducir porque es excesiva”, sostuvo. Noticias Argentinas consignó que la entidad espera los fundamentos completos de la resolución para avanzar con el recurso.

La FIFA sancionó además a Nahuel Molina con siete partidos, a Thiago Almada con una fecha y a Roberto Ayala con tres. La AFA logró que las suspensiones puedan cumplirse también en amistosos internacionales de clase A, lo que permitirá comenzar a descontar fechas en los próximos compromisos de la Selección.