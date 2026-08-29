“Preferiría que no nos dirija más”: Lanús cargó contra Delfino tras perder con Boca

Lanús cuestionó el arbitraje después de la derrota por 1-0 ante Boca en La Bombonera. La principal protesta fue por una infracción de Leonel Flores sobre Sasha Marcich a los 12 minutos: Pablo Dóvalo mostró amarilla y el VAR, a cargo de Germán Delfino, no recomendó revisar una posible expulsión.

“Le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca a los 10 minutos”, sostuvo Carlos Izquierdoz. Mauricio Pellegrino también criticó la decisión, mientras Felipe Peña Biafore puso en duda la rapidez con la que se chequeó el gol de Tomás Belmonte. De acuerdo con Noticias Argentinas, la dirigencia concentró sus cuestionamientos especialmente en la actuación del VAR.

El presidente del Granate, Nicolás Russo, consideró que Dóvalo tuvo un buen arbitraje, pero señaló que la infracción debía ser corregida desde la tecnología. “Yo preferiría que Delfino no nos dirija más”, afirmó. Boca se quedó con el triunfo sobre el final con el tanto de Belmonte.