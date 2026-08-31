Hasta el viernes, el Tren “25 de Mayo” atenderá en Cerrillos

En el marco del recorrido del Tren Sociosanitario y Recreativo “25 de Mayo” por la provincia, la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de Salta comenzó hoy, lunes 31 de agosto, con la atención de asesoramiento jurídico gratuito en Cerrillos, acercando este servicio a la comunidad.

La atención se extenderá hasta el viernes 4 de septiembre, en la estación de tren Pacto de los Cerrillos, en el horario de 9 a 13 horas. Los vecinos podrán realizar consultas y recibir orientación sobre distintas situaciones jurídicas, facilitando el acceso a información y herramientas para el ejercicio de sus derechos.

La presencia de los equipos provinciales se desarrolla en articulación con el Ministerio de Capital Humano de la Nación y el Municipio de Cerrillos, en el marco del operativo que acompaña el recorrido del Tren “25 de Mayo” por distintas localidades salteñas.

El servicio de asesoramiento jurídico gratuito de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos funciona de manera permanente en la ciudad de Salta, como parte de las políticas destinadas a garantizar el acceso a justicia.

La atención se realiza en Santiago del Estero 2291, planta baja, Oficina 4, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas. Para realizar consultas, los interesados pueden comunicarse al 4329208.