Cierra la inscripción a MUES, la propuesta para jóvenes artistas

La segunda edición de MUES mantiene abiertas sus inscripciones hasta este domingo 30 de agosto para estudiantes de la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”.

La convocatoria está dirigida a alumnos de 3°, 4° y 5° año del Profesorado en Artes Visuales y, como novedad, también incluye a estudiantes de 3° año de las tecnicaturas en Diseño Gráfico y Arte Textil e Indumentaria.

Los seleccionados participarán de cuatro jornadas de formación en el Museo de la Ciudad durante septiembre y octubre, con acompañamiento de docentes y referentes. El proceso cerrará con una muestra colectiva prevista para el 30 de octubre.

La edición de este año tendrá como eje “Desafíos de la Actualidad”, con trabajos vinculados al cuerpo, las nuevas tecnologías, las redes, la comunicación y la relación con la naturaleza. En la primera edición participaron 75 estudiantes y 35 fueron seleccionados.

Formulario de inscripción: https://formularios.municipalidadsalta.gob.ar/formularios/mues-2026-segunda-edicion?token=dMp2wMeC3dndHT6q