“La Muni Animal” llega a Tres Cerritos con servicios gratuitos

La Municipalidad de Salta llevará adelante una nueva jornada de «La Muni Animal», el programa destinado a promover el cuidado y la tenencia responsable de mascotas.

En esta oportunidad, la iniciativa se realizará este sábado 29, de 15 a 18, en la plaza del Deporte de barrio Tres Cerritos y todos los servicios y actividades que se ofrecerán serán gratuitas.

Durante la jornada, vecinos podrán acceder a unas diferentes prestaciones:

Adopciones responsables

Vacunación antirrábica y desparasitación

Peluquería canina sanitaria

Asesoramiento en derecho animal

Adiestramiento canino

Asimismo, el espacio contará con propuestas adicionales para colaborar e informarse, tales como un stand solidario a cargo de activistas y proteccionistas con diversos artículos, un espacio de empresas colaboradoras, y la posibilidad de gestionar turnos para las castraciones.

“Estamos convencidos de que la mejor forma de prevenir el maltrato y el abandono animal es a través de la información y el acompañamiento a las familias, por eso nació Muni Animal. Una propuesta que reúne todos los servicios municipales vinculados al bienestar animal y brinda también un espacio a las agrupaciones proteccionistas, activistas y personas que trabajan todos los días por los animales”, afirmó Pablo Díaz, director general del Centro de Adopciones de la Municipalidad.