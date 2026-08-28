Los Leones cayeron 2-1 con Alemania en la semifinal del Mundial de Hockey

Los Leones se quedaron en las puertas de la hazaña al caer 2-1 contra Alemania por las semifinales del Mundial de hockey 2026. El combinado masculino de Argentina logró igualar de forma parcial el encuentro en el Belfius Arena de Bélgica gracias a la conversión de Tomás Domene tras un córner corto. Finalmente, el cuadro europeo, último campeón del certamen, se impuso por los goles de Justus Weigand y Paul-Philipp Kaufmann, el cual fue revisado por una posible infracción.

Pese a la caída contra los germanos, el combinado albiceleste buscará igualar el mejor resultado de su historia: logró la medalla de bronce en La Haya 2014. El partido contra Países Bajos será el domingo a las 09:00 (hora argentina). La final del Mundial será el mismo día a partir de las 11:30 entre Alemania y España, que venció a los neerlandeses por 4-3 en la otra semifinal.

El primer cuarto se desarrolló con un trámite parejo en el que ambos seleccionados cuidaron la posesión de la pelota y tuvieron dificultades para penetrar el área rival de forma efectiva. La misma tónica se acentuó en el segundo cuarto: tanto Argentina como Alemania chocaron en la mitad de la cancha y no cedieron espacios en los últimos metros del terreno. La chance más importante para los germanos llegó cerca del final del primer tiempo con una pelota que Christopher Rühr no logró desviar debajo del arco albiceleste.

Alemania salió a disputar el complemento con otro ímpetu. Argentina se salvó en el inicio del tercer cuarto gracias a una notable atajada de Tomás Santiago y una heroica intervención sobre la línea de Thomas Habif. Sin embargo, unos minutos más tarde, Justus Weigand puso el 1-0 a favor del combinado europeo. La presión de los teutones no mermó y Justus Warweg tuvo la oportunidad de aumentar la ventaja en dos oportunidades, pero falló al conectar debajo del arco argentino. A base de esfuerzo, Los Leones lograron salir del asedio en los últimos tramos de la tanda. El arquero argentino volvió a destacarse con una doble tapada en el último minuto de juego.

El último cuarto se abrió con el primer córner corto gracias a una extensa corrida del argentino Bautista Capurro. Tomás Domene fue el encargado de ejecutar el tiro y convertir el empate 1-1 para Argentina. Un momento crucial para Los Leones en la semifinal ocurrió tras una tarjeta amarilla (cinco minutos afuera de la cancha) a Lucio Méndez. En ese tramo, Alemania convirtió de la mano de Paul-Philipp Kaufmann, pero el propio árbitro pidió la intervención del Videoref. Tras la revisión por una posible jugada peligrosa, la terna arbitral validó el tanto para el 2-1 de los germanos.

Los Leones, comandados por Lucas Rey, disputaron los últimos minutos del cuarto sin arquero para sumar un jugador de campo extra. A falta de dos minutos, el árbitro cobró córner corto para Argentina por un presunto toque con el pie, pero Alemania pidió Videoref de forma inmediata y la decisión del juez de campo se anuló. A pesar de poner contra las cuerdas al último campeón en los últimos segundos, Argentina cayó por 2-1.

Horas antes del choque entre Argentina y Alemania, España se transformó en el primer finalista del Mundial de Hockey al vencer por 4-3 a Países Bajos en un apasionante encuentro. Luego de 28 años, el combinado europeo llegó a la definición del certamen por tercera vez en su historia: cayó en Barcelona 1971 y Utrecht 1998. Será la primera vez que se midan en la final.

El encuentro por el tercer puesto del Mundial de Hockey 2026 entre Argentina y Países Bajos se disputará el domingo a partir de las 09:00 (hora argentina) en el Belfius Hockey Arena de Bélgica. “Es durísimo, pero es el deporte. Es así, hay que reponerse de esta dura derrota. Tenemos un día de descanso y volveremos a jugar. Intentaremos lograr la medalla de bronce y escribir nuestra historia”, comentó Maico Casella tras la caída contra Alemania con ESPN.

La selección masculina albiceleste llegó a la instancia de los cuatro mejores gracias a su buen juego y el poder de ataque. Logró pasar la primera ronda y en la segunda fase logró los triunfos que necesitaba para dar el golpe y avanzar en la Copa del Mundo con Tomás Domene como goleador del equipo con ocho tantos.

El combinado dirigido por Lucas Rey avanzó a la segunda fase del torneo tras terminar en el segundo lugar del Grupo A con seis puntos. Luego de debutar con un contundente 3-0 ante Japón, cayeron ante los Países Bajos (1-3) y cerraron la ronda inicial con una goleada 7-1 a Nueva Zelanda y terminaron detrás del conjunto neerlandés.

Ya en el Grupo E (segunda fase del torneo, que tuvo nuevo formato) lograron una victoria relevante ante Inglaterra por 3-1 con tres tantos del goleador Domene para llegar a la definición de la zona contra los indios. Tras la igualdad entre Países Bajos y los británicos (2-2), Los Leones sellaron su pase a la semifinal del Mundial. Pero antes de eso, hicieron lo que tenían que hacer. Gracias a los tantos de Lucas y Joaquín Toscani, Nicolás della Torre y un doblete Domene, superaron 5-3 a India para concretar su boleto a las semifinales del Mundial.

El hockey argentino atraviesa un momento de excelente nivel. Mientras Las Leonas ya esperan en la final femenina de la Copa del Mundo, los caballeros quedaron a las puertas de la final. “Es la primera vez que, tanto Leonas como Leones, tienen la posibilidad de llegar a la final al mismo tiempo. Hay que valorarlo. Es un trabajo de jugadores, cuerpos técnicos y toda la gente alrededor. Hicimos un esfuerzo muy grande que nos costó mucho tiempo. Tenemos un trabajo muy serio que hay que premiarlo. Es muy fuerte y los resultados los consiguieron ellos”, expresó el presidente de la Confederación Argentina de Hockey, Aníbal Fernández.

Argentina llegó a esta nueva edición mundialista en el 7° puesto del ranking y después de haber finalizado en la 5° posición de la FIH Hockey Pro League 2025/26. En dicha competencia lograron destacadas victorias ante Países Bajos, Australia, Pakistán y el equipo indio. Lograron su clasificación al máximo certamen del hockey sobre césped tras consagrarse campeones de la Copa Panamericana de Montevideo 2025. En ese certamen ganaron los cinco partidos, con 47 goles convertidos y sólo uno en contra.

La edición de 2026 fue la 15ª participación mundialista del seleccionado masculino. Viene de ser noveno en el certamen que se llevó a cabo en las ciudades indias de Bhubaneswar y Rourkela en 2023. Su mejor actuación se produjo en La Haya 2014, cuando obtuvieron la medalla de bronce después de perder 5-1 con Australia (campeones) en semifinales y ganarle el partido por el tercer puesto 2-0 a Inglaterra. En aquella ocasión, el goleador fue Gonzalo Peillat, en un anticipo de lo que sería el mayor logro que alcanzó el equipo en toda su historia. Es que hace una década, el por entonces equipo que comandaba Chapa Retegui logró la histórica medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

Infobae