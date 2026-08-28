Muñoz cuestionó los cambios reglamentarios y planteó modernizar la ACTC

Salvador Muñoz, empresario y propietario del equipo de competición Salvita Racing, visitó ‘Al Límite’ -en los estudios de Aries- y analizó la actualidad del automovilismo nacional. Desde su experiencia dentro de las principales categorías, puso el foco en el presente del Turismo Carretera y los cambios que atravesó la categoría en los últimos años.

“Son 60 autos, para mi gusto, son muchos. Deberían no ser más de 40”, sostuvo. También advirtió que las modificaciones reglamentarias y los cambios de los últimos años generaron un escenario diferente dentro de la categoría. En ese sentido, reconoció sentirse “más cómodo” en el Turismo Nacional.

Muñoz valoró, sin embargo, la renovación del parque automotor del TC con la llegada de modelos como Camaro, Mustang y Challenger, además de la incorporación de nuevas marcas. “En ese sentido, creo que ha sido positivo el cambio generacional”, afirmó.

Sin embargo, fue más crítico con las modificaciones técnicas frecuentes. “No estoy muy de acuerdo con tantos cambios reglamentarios que encarecen mucho el costo de las carreras y a veces también ponen en desigualdad algunos beneficios para algunas marcas y perjuicios para otras”, señaló.

En ese sentido, Muñoz consideró que la estructura del automovilismo cambió y que actualmente los equipos y patrocinadores tienen un valor importante. “Antes, los pilotos eran dueños de los autos, cada piloto tenía su auto y tenía su preparador. Hoy los autos son de los equipos, los equipos son importantes y los sponsors también somos importantes”, explicó. Por eso, planteó que “hay que escucharlos un poquito más”.

“Hay muchas cosas buenas por hacer” en la ACTC

Consultado sobre la posibilidad de presidir algún día la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC), descartó completamente esa posibilidad. “Ni se me ocurre, ni podría, ni sería”, respondió. Sin embargo, mencionó a referentes como Guillermo Ortelli, Mariano Werner, José Manuel Urcera, Omar “Gurí” Martínez y José “Bocha” Ciantini como personas que podrían aportar su experiencia a la conducción de la categoría.

“A mí me encantaría que cualquiera de estos chicos que te acabo de nombrar pueda ser algún día presidente de la ACTC y que pueda, a lo mejor, impulsar un cambio más moderno a la dirigencia”, expresó Muñoz. Para el empresario, todavía “hay muchas cosas buenas por hacer” en el automovilismo y remató: “No es solamente cambiar el reglamento para gastar plata”.