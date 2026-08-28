‘Kily' González será el nuevo entrenador de Messi en el Inter Miami

El desembarco del ex mediocampista se da en medio de un momento complicado para las "Garzas", que no

consiguen ganar hace cinco fechas -cuatro caídas y un empate- y que llevó a la cúpula directiva a mover la pieza en el banco. Guillermo Hoyos, quien venía al mando desde abril, pagará las consecuencias de ese bajón futbolístico y dejará su cargo.

Hoyos había tomado las riendas del equipo tras la salida de Javier Mascherano, cuando todavía se desempeñaba como director deportivo de la institución. Ahora, la dirigencia decidió virar hacia un perfil con mayor experiencia en el banco de suplentes.

"Kily" venía de dirigir a Platense, ciclo que había cerrado en octubre de 2025. Previamente había pasado por los bancos de Rosario Central y Unión de Santa Fe, dos de los clubes con los que también tuvo relación como jugador.

Su llegada a Inter Miami representa un desafío inédito para él: será la primera vez que dirija a un equipo fuera de la Argentina. Como futbolista, en cambio, sí conoció el fútbol europeo, con etapas en el Real Zaragoza, el Valencia y el Inter de Milán, además de haber vestido la camiseta de la Selección Argentina en varias oportunidades.