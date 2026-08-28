Salvita Racing, cinco triunfos en siete fechas: “Hay un mérito muy grande”

Salvita Racing atraviesa un destacado presente en el Turismo Nacional. Su propietario, Salvador Muñoz, visitó los estudios de Aries y en diálogo con ‘Al Límite’ destacó el rendimiento alcanzado por el equipo durante la temporada ya que disputó siete carreras y consiguió cinco victorias.

Muñoz resaltó particularmente el nivel de Agustín Canapino, a quien comparó con Nicolás Vuyovich. “Agustín me hace acordar mucho a la época de Nicolás. Agustín es un tipo que está en un escalón diferente y, en aquel momento, Nico también estaba en un escalón diferente. Antes que se largue la carrera, ellos ya saben cómo van a largar y en la segunda o tercera vuelta cuál va a ser la estrategia que van a tener”, expresó.

Muñoz también destacó la incorporación del salteño Jeremías Olmedo al proyecto. Cuando se decidió comprar los dos Chevrolet que pertenecían a la familia Mallo, Canapino ya estaba definido como uno de los pilotos. “Yo dije que quería que el segundo piloto sea Jere’”, relató.

La apuesta tuvo uno de sus momentos más importantes este año, cuando Olmedo consiguió en La Plata su primera victoria en la Clase 3 del Turismo Nacional.

“Llevamos siete carreras en el Turismo Nacional de lo que va del año y cinco ganadas en el equipo”. Además, consideró que “hay un mérito muy grande” en el trabajo de quienes integran Salvita Racing.

Pese a los resultados, Muñoz aseguró que todavía no comenzó a proyectar la próxima temporada. Explicó que los costos y las decisiones reglamentarias de las categorías son factores que deben evaluarse antes de definir la continuidad del proyecto.

“Se mueven muchos costos, muchos gastos y no podemos estar fuera del análisis de lo que las categorías deciden hacer”, sostuvo. Y concluyó: “Todavía no planifiqué el 2027”.