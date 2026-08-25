Salta, en alerta por tuberculosis: tiene la tasa más alta del país
Salud25/08/2026Ivana Chañi
Los datos surgen del Boletín Epidemiológico Nacional. Salta alcanza 63,8 casos cada 100 mil habitantes y detectó 400 casos en la primera mitad del año.
Te puede interesar
Ivana ChañiSalud25/08/2026
Salud y la UNSa comenzaron a diseñar ambas carreras. En Anestesia, los técnicos tendrán funciones de apoyo dentro del equipo quirúrgico.
ESI en Salta: buscan reforzar en las escuelas la prevención de infecciones sexuales
Ivana ChañiSalud24/08/2026
Advierten que el acceso a más información no siempre se traduce en mayores cuidados entre adolescentes y jóvenes.
VIH en Salta: piden no esperar síntomas y recuerdan que el test se hace sin pedido médico
Ivana ChañiSalud24/08/2026
La prueba está disponible en centros de salud con laboratorio y permite acceder rápidamente a una primera orientación.
Salta salió a cubrir insumos que ya no llegan desde Nación para VIH, sífilis y hepatitis
Ivana ChañiSalud24/08/2026
La Provincia comenzó a cubrir faltantes de insumos nacionales para evitar interrupciones en los tratamientos.
VIH estable, sífilis en alerta: Salud advierte por las ITS en jóvenes y adolescentes de Salta
Ivana ChañiSalud24/08/2026
Salud advierte que el escenario se sostiene desde hace años y pone especial atención en las infecciones de transmisión sexual entre jóvenes.
Más de seis mil consultas y 140 cirugías oftalmológicas en el Materno Infantil
Ivana ChañiSalud23/08/2026
El servicio atiende a niños y adultos, también sale al interior y evita derivaciones en parte de las operaciones. Muchos de los pacientes no tienen obra social.
Lo más visto
Auditoría: $20 millones de “Tartagal Trabaja” quedaron sin verificar en la gestión Mimessi
Ivana ChañiMunicipios24/08/2026
El informe publicado en el Boletín Oficial detectó faltantes de documentación en programas, obras y pagos de la gestión municipal 2020.
Con un stand propio, personal de la empresa realizará recarga de saldo y venta de tarjetas y brindará asesoramiento sobre los distintos beneficios vigentes.
Tras el femicidio de Cintia Díaz Orellana, advirtieron que Salta registra casi un caso por mes y reclamaron reforzar la prevención.
Las Leonas empataron con Bélgica, quedando como primeras del grupo. El jueves a 15.30 (hora de la Argentina) jugarán ante Australia.
José "jota" Figueroa cumplía prisión perpetua por el crimen ocurrido en agosto de 2023 en El Tipal. Fue hallado sin vida en el penal y se investigan las circunstancias del hecho.