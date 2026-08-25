Salta, en alerta por tuberculosis: tiene la tasa más alta del país

La tuberculosis vuelve a encender señales de preocupación en Argentina. Según información publicada por AIM Digital, en base a datos del Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, durante las primeras 31 semanas de 2026 se notificaron 7.765 casos en todo el país.

La cifra representa 1.225 casos más que el promedio registrado para el mismo período entre 2022 y 2025, que fue de 6.540 casos. Pese al incremento, el Boletín Epidemiológico ubica las notificaciones dentro del rango esperado para esta altura del año.

En ese escenario, Salta registra la tasa más alta del país, con 63,8 casos cada 100.000 habitantes. Durante la primera mitad de 2026 se detectaron alrededor de 400 casos en la provincia.

La tendencia nacional viene mostrando un crecimiento sostenido. En 2025 se notificaron 16.445 casos, un 3,9% más que en 2024 y un 79,7% por encima de los registros de 2020.

Ante este panorama, autoridades sanitarias de Salta reforzaron la difusión sobre los síntomas que deben despertar sospecha. La jefa del Programa Provincial de Tuberculosis, Norma Heredia, remarcó que además de la tos persistente deben tenerse en cuenta señales como pérdida de peso, cansancio o condiciones que comprometan el sistema inmunológico.

La detección temprana resulta clave para iniciar el tratamiento y evitar complicaciones, mientras especialistas insisten en reforzar el diagnóstico oportuno y el seguimiento de los contactos cercanos.