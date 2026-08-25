Anestesia y Paramédicos: UNSa y Salud trabajan en nuevas tecnicaturas

El Ministerio de Salud Pública y la Universidad Nacional de Salta (UNSa) comenzaron a diseñar dos nuevas carreras: las Tecnicaturas Universitarias en Anestesia y Paramédicos, destinadas a sumar personal técnico a los equipos sanitarios de la provincia.

Uno de los puntos centrales de la propuesta está relacionado con la futura Tecnicatura en Anestesia. El ministro de Salud, Federico Mangione, aclaró que el acto anestésico seguirá bajo responsabilidad exclusiva del médico anestesiólogo.

La iniciativa, según explicó, no busca reemplazar al profesional médico ni intervenir sobre su criterio clínico. Los futuros técnicos cumplirían tareas de apoyo, soporte y monitoreo dentro del equipo quirúrgico, siempre bajo las normas sanitarias y legales vigentes.

La carrera dependería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNSa. Su decana, Nancy Cardozo, confirmó que la Universidad comenzó a trabajar en el diseño y la implementación de la propuesta y señaló que tendría titulación con validez nacional.

Salud también trabaja junto a la Universidad en la creación de una Tecnicatura Universitaria en Paramédicos, aunque el comunicado oficial no detalla todavía el plan de estudios, la duración de las carreras ni cuándo podrían comenzar las inscripciones.

Durante la reunión, ambas instituciones retomaron además el proyecto para crear una especialización en Medicina Familiar destinada a egresados de Medicina.

El encuentro también incluyó el análisis del programa Oñativia y las actividades previstas para octubre en Santa Victoria Este.