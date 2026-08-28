Salta registró dos nuevos casos de hidatidosis y 35 mordeduras de perros

El Ministerio de Salud Pública informa datos proporcionados por la Dirección General de Coordinación Epidemiológica sobre diferentes patologías que se encuentran bajo su vigilancia hasta la semana epidemiológica (SE) 32, comprendida entre el 9 y el 15 de agosto.

Se han notificado dos nuevos casos de hidatidosis, uno en el departamento Capital y otro en Rivadavia, durante la última SE. El acumulado en 2026 es de 20 casos.

Del total de confirmados, 8 se registraron en Rivadavia, 2 en Cachi, 1 en Cafayate, 3 en Capital, 3 en San Martín, 1 en La Poma, 1 en Orán, y 1 fue diagnosticado en un paciente con residencia en otra provincia.

El 70% de los casos está distribuido en los departamentos Rivadavia, San Martín y Capital.

La hidatidosis es una enfermedad causada por el parásito Echinococcus granulosus, transmitido por los perros a través de sus heces. Los huevos del parásito contaminan el agua, el pasto y otros objetos.

La infección ocurre cuando los huevos del parásito llegan a la boca de las personas, especialmente en niños, a través de actividades como besar o dejarse lamer por el perro, consumir verduras o agua contaminada, entre otras.

Las personas enfermas desarrollan quistes en el hígado y los pulmones, aunque también pueden llegar a otros lugares del cuerpo. Los pacientes con quistes hidatídicos pueden no tener síntomas hasta que aumenta el tamaño y aparece sintomatología.

Además, se han notificado 35 casos de mordeduras de perro, lo que se considera accidente potencialmente rábico (APR). De ellos 19 se registraron en el departamento Capital, 4 en San Martín, 8 en Orán, 2 en Metán y 2 en Rivadavia. El acumulado, en lo que va del año en APR es de 610 casos

También, se registraron dos nuevos casos de leishmaniasis visceral canina, acumulando 24 casos; y cuatro casos de picadura de alacrán, acumulando en lo que va del año, 276 casos.